Franciska nunca nos deja indiferentes y esta noche no ha sido menos. La madre de la cantante no ha tenido reparos a la hora de hablar del padre de su hija: "No sé quién es porque estuve con dos, puede ser mi exmarido o Jesús Hermida ".

Los colaboradores no daban crédito: "¡Esto no lo has contado nunca!". Rebeca intentaba, sin éxito, frenar a su madre y a Víctor Sandoval (que estaba bastante informado): "Yo no sé quién es mi padre, pero es cierto que me parezco a los dos, al que me dio el apellido y también a Jesús Hermida".