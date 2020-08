Las cinco mentiras más polémicas del 'polideluxe': del pasado de Samira a la infidelidad de Kiko Jiménez

El pasado más oculto de Samira

El ‘multipoli’ a Cristini, Nuria y Samira reventó todas las expectativas. Llegaban dispuestas, unas a confirmar y otras a negar, sus supuestas relaciones con futbolistas ¡e inclusos príncipes! Pero con lo que no contó Samira fue con que se confirmara el pasado que siempre quiere negar: "No he cobrado por estar con futbolistas", confesó entre lágrimas mientras veía tambalear su relación.