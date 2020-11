Cristian Suescun se sentó en ‘ Sábado Deluxe ’ para hablar de su nuevo trabajo vendiendo su cuerpo en Only Fans , una página de contenido para adultos de Internet. El hermano de Sofía habló de una generosa proposición que un hombre le había hecho para hacerle una felación y el programa emitió los audios que lo demostraban. En ellos, Cristian hacía una desafortunada referencia sobre Oriana , que ha hecho que la colaboradora estalle enfadada: “Eres un poco hombre, normal que se avergüence tu madre de ti”, ha empezado diciendo en una demoledora respuesta .

La proposición de Cristian

El exsuperviviente reconoció que no tenía ningún límite a la hora de hacer dinero y que tenía varios proyectos en mente como hacer sus primeros pinitos en el mundo del cine para adultos . “Me habían dicho que haciendo se ganaba mucho dinero ¿Mis límites? Yo no tengo límites. Con euros, caramelos”, aseguraba Cristian en su entrevista previa.

Además, Cristian ha asegurado que le han hecho proposiciones de todo tipo y hemos escuchado unos audios donde se indigna porque un hombre le ofrece 1.000 euros por hacerle una felación. “Cómo voy a dejar que por mil euros me comas el rabo tío ¡que son diez mil! No voy a seguir hablando contigo si te ríes de mí y me colocas mi caché en mil euros ¿Qué piensas que soy la Oriana? ¿Qué te piensas? ¡No soy tan barato!”, decía negándose a cobrar menos de 10.000 euros y lanzando un dardo contra Oriana Marzoli.