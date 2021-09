Frigenti y Cristina Porta desvelan su mayor miedo en el concurso: salir nominado la primera semana

La periodista cree que no tiene mucho apoyo fuera y eso le da miedo. Además, le ha confesado a Miguel Fringeti, uno de sus mayores apoyos en la casa que ella no sabe concursar, que está actuando tal y como es ella y que no tiene ninguna estrategia: "Yo no sé de esto, no sé maquinar, calcular,...". Algo que no cree que sea igual en todos sus compañeros, y es que esta mañana Cristina ha verbalizado que cree que alguna de sus compañeras han hecho un pacto. Ella cree que Fiama, Sandra Pica y Emmy Russ se han puesto de acuerdo para darle los tres puntos y exponerla al público.