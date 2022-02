16.00 - 0.00 | La separación de Carmen y Rafa

17:19 H Nissy, la guionista

Virginia dice que llega a las comidas sin hambre pero que se ha dado cuenta de que le encanta comer. "Ayer repetí lentejas". The ultimate madman.

El resto se ponen a hacer pan en estas clases de cocina que harían estar orgulloso a Dabiz Muñoz y, en otro, empieza la mesa italiana: todos preguntan en qué capítulos les toca salir.

Carles empieza a repasar el guion y en ese momento suena la música de Isa P. Por supuesto, todos (bueno, Álvaro y Carles) se ponen en pie a bailar. Después es Alatzne la primera que da al pulsador. Al terminar, siguen preparando el guion, en el que Carmen se niega a hacer "¡Des-pe-di-da!" y lo cambia por "¡Des-pedida!". Increíble proceso creativo.

Marta dice que los directores y los guionistas no están haciendo nada, y Álvaro y Rafa comentan que no querían que hubiera conflicto. La política prefiere que se roten los guionistas, y tanto Álvaro como Rafa dicen que les parece muy bien. Los dos dicen que no se puede llegar a un acuerdo con Nissy sobre los guiones.

Virginia comenta que se necesita imaginación para hacerlo, y Carmen comenta que es ella la que va a hacer el guion con Nissy. Virginia le dice que si nunca se llega a un acuerdo, ¿cuál es el sentido? Carmen dice "Vale, pues no no soy guionista" y Nissy grita muy alto otra vez.