16.00 - 0.00 | Se acabó el buen rollo

17:38 H Estos se creen que yo soy tonta

Sandra le pregunta a Adara si ha cogido de la comuna y ella dice que no, que ha cogido el primero que ha pillado: el de Cristina. Sandra pregunta si se ha dado cuenta.

Adara: Estos se creen que yo soy tonta. Pues no les queda... ¿No se reparte chocolate? Pues lo cojo yo.

En el jardín hay movida con Jesús, Luis y compañía: Luis dice que Adara no hace nada, y Jesús cree que no hay manera de que se ponga a hacer alguna tarea. Luca cree que mirar al suelo no es la solución.

Jesús dice que a Adara le ha dicho que no le parece bien lo que hace pero no le va a quitar el chocolate de la boca. Mientras, Luca y Cristina hacen ejercicio.

En el salón, Adara le dice a Miguel que ha cogido media tableta de ellos, y Miguel no sabe cómo responder. Adara intenta aparentar normalidad ("¿Qué hora es? ¿Qué me hago hoy en el pelo?") pero al final se respira tensión en la casa. Le confiesa a Miguel que quiere montar una cafetería porque le encanta el dulce (no shit) pero cuando su hijo se haga mayor.

Sandra, Miguel y Adara cotillean sobre la ocurrencia del chocolate: "Cuando a mí no me repartieron nadie dijo nada, ¿no?", comenta la interfecta, dándole molino al torno.