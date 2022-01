18:49 H Pose para ligar

Hablando de bolas, mágicas o no, Carlos repasa las respuestas de Adrián pegados a un globo rosa gigante. Cuando llegan a "frase para ligar", Carlos levanta los brazos en posición Popeye y dice: "qué tal estás". Adrián protesta: dice que esa es la frase, pero que él no levanta los brazos así para decirla. Que fue una coña de Kenny, pero que él no va por ahí haciéndose el forzudo. Tarde. Le dice Carlos que gracias a la coña de Kenny se acuerdan de la respuesta. Y así se les ha quedado en el recuerdo.

Marta se asoma por un lado del sofá para imitarle y ella y Virginia se imaginan que le hagan memes a Adrián. A lo que Adrián le recuerda a Marta que ayer la apodó "jamoncitos". Cuidadín.