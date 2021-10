Buenas noches amigos. La casa dividida en mil pedazos y sin grupos muy diferenciados. Mientras tanto, Cristina y Luca pasan las horas pegados como un chicle. Ya no se separan ni a la hora de dormir. Se buscan, se tocan y se acarician a todas las horas, pero no acaban de consumar. Quizá por eso, debido a esa tensión sexual no resuelta, cada vez son más frecuentes los rifirrafes entre ellos. Todo esto ha despertado las alarmas del hermano de Luca, Gianmarco, que no termina de fiarse de Cristina. Con este panorama, vamos al lío.

01:59 H La fiesta se anima de nuevo El personal se incorpora de nuevo a la fiesta. Suena una canción de Juan Luis Guerra y Julen versiona la letra a su manera: "Me sube la bilirrubina y luego se me empina", suelta en frente de Sandra, que le pone ojitos. Luego suena la de Mil campanas y Luca lo celebra: "Vamos Adaraska", suelta varias veces en vez de Alaska. 01:34 H Se quedan solos Cristina comenta que la gente esta noche está un poco "más down que en otras fiestas". De hecho ya no queda nadie en el salón, donde suena la música excepto ellos dos. Se han quedado solos. 01:24 H "Sin ella me cuesta disfrutar" Jesús se pone nostálgico recordando a su chica de fuera: "Sin ella, me cuesta disfrutar". Adara le pregunta si tiene miedo de su reencuentro. "Miedo no, pánico", confiesa. 01:19 H La fiesta de Canales, en la cocina En la cocina coincide Adara con Canales. El diestro anda ocupado con las tareas domésticas. "Si cada uno se fregara su platito, no tendría que hacer nada. Es la segunda vez que lo hago esta noche", lamenta el diestro. Acto seguido, Adara le cuenta a sus íntimos la escena: "Hoy toca bailar aquí y allí lavar la cocina en vez de pintar", suelta entre risas. 01:13 H Lucía, observadora oficial de la fiesta Suenan los ritmos latinos y el personal se viene arriba. Bueno todos no. Lucía Pariente observa impertérrita desde el sofá todo lo que acontece. Puede que esta sea su última fiesta si mañana la audiencia decide expulsarla. La gala promete ser apasionante. 01:01 H El conejo Luca En el jardín hay un panel con imágenes de dibujos animados de animales. Cristina, Adara y Luca se lo pasan en grande haciéndose fotos. El que más en serio se toma lo de la fiesta de animales es Luca que se pone a imitar a un conejo. 00:50 H Los Gemeliers se vienen arriba con su hit Suena el último hit de los Gemeliers y los gemelos se vienen arriba. Se suben al sofá e interpretan su propio tema. El resto baila a su alrededor y Cristina hace de grupie grabándoles con el móvil. 00:20 H Gorilas en la casa El personal disfruta de la fiesta de los animales haciendo el gorila al ritmo de la famosa canción de Melody. En el ambiente reina una tensa calma. Como si nada pasara, pero todo sucediera.