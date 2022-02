16.00 - 0:00 La resaca y el vacío de Kenny

17:47 H Sirven a comida

Adrián ha vuelto del cubo y hablan de que ahora se maquilla, que está nominado. Dice que "hoy solo me he quitado los granos. Pero planea con Cora que le maqueen bien a no ser que haya una salvación antes del jueves. Ya se cortará el pelo si sale.

Sirven la comida y Rafa y Carmen hablan de broma que por fin han encontrado su sitio en la mesa. Laila tiene tanta hambre hoy que come de la comida general y con el resto de los compañeros.

El potaje pica, como todos los días, pero Altazne se pone muy poco y le sigue sabiendo a picante. Se hecha muy poca comida, como todos los días y es que han hecho dos versiones, que pican y no y le han servido del que pica. No acaba el sufrimiento de Alatzne.

Quince veces ha repetido ya Nissy que ha conseguido repartir dos zanahorias entre quince persona.