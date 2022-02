¡Buenos días! 'La casa de los secretos' ha vuelto a la normalidad tras la prueba semanal de nobles y vasallos. Prueba que no han superado por no tomársela enserio y volcar sus relaciones personales en ella, cometiendo todo tipo de fallos. Ni la presencia de la Reina Nagore I de Bausari ha calmado las aguas aunque sí les ha ayudado mucho como coach personal. Y les ha sacado bastante información y muchos salseos muy sorprendentes que todavía no conocíamos.

Y esta vuelta a la normalidad ha traído más malas noticias para los concursantes. Kenny llevaba unos días amenazando con abandonar la casa y el programa le dio ayer la oportunidad de hacerlo. Así que, tras un rato solo en el Cubo pensando su decisión, Kenny decidió voluntariamente abandonar la casa de 'Secret Story'. Una decisión que sus compañeros recibieron entre lágrimas.

Pero la noche también tuvo alegrías como que Álvaro, Laila y Rafa son los salvados por la audiencia y por ende, continúan una semana más en la casa. Aunque para los demás nominados, Brenda, Adrián y Nissy, fue un jarro de agua fría porque se juegan la expulsión el próximo jueves. ¿Quién será el expulsado o expulsada? Además, ellos no lo saben, pero este jueves recibirán la visita especial de Isa Pantoja.

Nos conectamos al 24 horas y a la señal PLUS para ver cómo amanecen los chicos tras esta noche intensa.