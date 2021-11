16.00 – 0.00 | Unos que vienen y otros que se irán

16:20 H Actividad a lo largo de la casa

Adara está limpiando los camerinos en compañía de Miguel Frigenti, que le comenta que él no hará tareas de limpieza hasta que no sea habitante oficial de la casa. También comenta que el inodoro está horrible, y pregunta quién lo limpia. Adara le responde que nadie, que se ha convertido en una medida de presión. A partir de ahí especulan sobre cómo hacer uso de ello sin tocar la taza, ya que no está en el estado que fuese deseable.

En la cocina, donde Lucía estuvo limpiando, va regresando la actividad poco a poco, y es que anoche hubo una noche movidita, aunque probablemente no tanto como la que no espera esta noche.

Mientras tanto, en el teatro, Jesús ensaya con “las divinas” (Cynthia, Cristina e Isabel) y Luis la prueba del cuento que tienen asignada.

En los camerinos Sandra aprovecha el regreso de su amiga Adara para confesarle sobre sus dudas sobre qué ocurrirá esta noche, que por un lado quiere recuperar su vida, y por otro, durante hace semanas su casa está en La casa de los secretos. Adara comenta que flipó cómo celebraron algunos de sus compañeros su expulsión.