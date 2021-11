En La casa de los secretos parece que ha vuelto la calma tras unos días liderados por la bronca. Es más, Adara y Miguel, fieles protagonistas de algunas de ellas, dejaron claro que no quieren entrar en más provocaciones y quieren pasárselo bien. Y así ha sido. Por la noche han tenido fiesta y ganas de pasárselo muy bien. Las bromas son algo ya habitual en la casa pero que han levantado muchas heridas. A Miguel y a Adara se les ocurrió que era muy buena idea dar un susto a Isabel cuando estaba profundamente dormida. Como era de esperar, ella se levantó de un salto y se cabreó muchísimo. Fue a por los culpables pero nadie soltó prenda.

Al terminar la fiesta, Luca, Cristina y Luis se reunieron para rajar un poco de sus compañeros. Más concretamente, de Gemeliers. El trío les acusan de no ser reales, de ser "esclavos" de Adara y que de inocentes no tienen nada. La cosa empezó porque Luis les oyó hablar de las nominaciones y se sorprendió de que los hermanos no vayan a nominar a Adara. Luis les contó a Luca y Cris que él va a nominar a Adara y Miguel pero eso a Cristina le parece un error porque entonces saldrán con ella a la palestra. Vamos, que ya da por hecho que se salva ella esta noche.

Por otro lado, la prueba semanal ya ha empezado y los concursantes se han metido en la piel de chicos y chicas del cable. Reciben llamadas y les toca también a ellos llamar al extranjero para que les repitan su frase clave. La verdad que muy bien, tampoco les ha ido, pero bueno parece que la cosa poco a poco marcha.

Nos conectamos con la casa en el 24 horas para ver cómo se da la jornada de hoy y cómo están los nervios por la gala.