16.00 – 0.00 | Crecimiento demográfico en la casa

Buenas tardes, secreters. En la gala de presentación de Secret Story: La casa de los secretos, Jorge Javier Vázquez explicó las bases del concurso, pero adicionalmente añadió que una de las normas es que no hay normas cerradas. De este modo, en la misma gala de expulsión, y después de que se alcanzaran el millón de votos, ayer se repescaron a dos antiguos habitantes de la casa, por lo que hoy hay más participantes que hace unos días.

Recapitulemos. Ayer Cynthia Martínez fue expulsada de la casa tras una ajustadísima votación frente a la otra nominada, Sandra Pica, pero esa no fue la única decisión relevante de la noche, pues de los tres repescados, Adara, Miguel Frigenti y Lucía Pariente, fueron los dos primeros los que finalmente se quedaron en la casa para sorpresa de buena parte de sus antiguos compañeros. Julen no sólo se dio un respiro al ver cómo su amada Sandra se salvó de la expulsión, sino que ahora cuentan con el regreso de Adara como aliada y también con un Miguel Frigenti renovado. No cabe duda que el juego que dan estos repescados ha sido determinante para su regreso.

Así que terminan unos dramas y comienzan otros. La noche comenzó bien para Cristina Porta, pues realizó su representación teatral del cuento que terminaba como tocaba, con un beso de Luca Onestini, pero según avanzó la noche la cosa se fue complicando para ella. En primer lugar porque fue nombrada el “Pinocho” de la casa por considerarla “falsa”, y aunque ella misma no está de acuerdo con ese título, aceptó con humor disfrazarse como el personaje como castigo, pero después las cosas fueron aún a peor cuando tuvo que enfrentar sus pasados problemas con Miguel Frigenti hasta que acabó rompiéndose y aparecieron las lágrimas en sus ojos, y para rematar, la noche le deparaba otra mala noticia, pues Cristina es la nueva nominada junto con Isabel y su querido Luca.

El escenario de la casa ha cambiado notablemente en esta última semana y nos dirigimos hacia un fin de semana lleno de emociones. Lo veremos aquí en Minuto a minuto.