16.00 - 0.00 | Resaca post-Halloween

16:23 H Pizza Onestini

Luca Onestini está preparando una auténtica pizza italiana, aunque no lo hace solo, pues cuenta con la ayuda de su inseparable Cristina Porta y también de Luis Rollán. Por un instante saltan todas las alarmas de Luis al abrir la lata de tomate, pero la cosa no era para tanto: simplemente él esperaba encontrar tomate triturado y son trozos de tomate. El chef italiano le apunta que mejor así, que no tienen más que trocearlos. Eso sí, lo de trocear el tomate dentro de la propia olla puede no ser lo más ortodoxo de la alta cocina. Cristina le pregunta al especialista por qué su masa es, en sus propias palabras, "cemento puro". Luca le responde que es cuestión de cómo lo amase, no tanto que le falte agua.



Por allí aparece Dani y lo hace cantando como es habitual con Gemeliers. No puede evitar participar en la confección de la pizza y colaborar con Luis.