Las críticas de Fiama, Sofía Cristo y Sandra Pica a los 'Gemeliers': "Dani me satura mucho"

Fiama no se esconde y da su verdadera opinión sobre Dani y Jesús. La canaria cree que los hermanos tienen una actitud mala respecto a la cocina. Sofía Cristo le explica a su compañera que el tema de la cocina no le preocupa en absoluto y que le molestan más cosas de su forma de ser: "Dani me satura mucho en muchas cosas". Fiama cree que les da una libertad que a otros compañeros no les permite: "Me parecen superbuenos y tal, pero ahora ya me me estoy rayando".