Luca Onestini se convierte en el ganador de la primera edición de 'Secret Story': "Se lo dedico a mi abuela"

Luca Onestini, Cristina Porta y Gemeliers han sido los tres finalistas de 'Secret Story'. Dani y Jesús han sido los primeros en abandonar la casa, y clasificarse en tercer lugar. "Me lo esperaba", ha asegurado Dani y ha explicado el por qué: "Contra un amor como este no se puede luchar". El cantante ha explicado que siempre se tienen esperanzas y aunque "no les gusta bajarse en la tercera parada" es la decisión de la audiencia.