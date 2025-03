Marquesa de Valmonte, amante de la gastronomía y gran cocinera. Sensata, segura de sí misma, adelantada a su tiempo… Elena siempre soñó con que su vida sería distinta. Siendo muy joven, sus padres la casaron por conveniencia con Adolfo, a quien no tardó en mirar con miedo. Muy pronto se dio cuenta de que la vida no era como le habían contado, ni los matrimonios siempre son cuentos de hadas.

Elena se vio atrapada, obligada a comportarse como debe hacerlo una mujer de su posición. Así ha pasado años, los peores de su vida, atrapada en un matrimonio abusivo, sin amor, sin salida. Con el único consuelo de pasarse las horas cocinando, entre cazuelas, hornos y sartenes, que es lo que más le ha apasionado hacer desde pequeña. Algo que enfurece más aún a Adolfo, que cree que cocinar no es digno de una marquesa, y la culpa de no darle descendencia.

Muy resuelta y mordaz. Su belleza contrasta con la dureza en sus formas. Trabaja como sirvienta para una familia importante de Barcelona y Elena la contrata para llevar la sala de La Favorita, una oportunidad para demostrar su valía. Su forma de hablar directa y sin filtros sorprende a las demás mujeres, pero sabe que es la manera de hacerse respetar en un mundo de hombres. Algo que Elena admira, el no dejarse intimidar, el no decir “sí, señor” constantemente. Esto la convierte en la mejor negociando el género y en idear maneras de hacer que el restaurante destaque. Fiestas temáticas, noches con música… Ana ha visto mundo y quiere llevarlo a La Favorita. Eso sí, separa lo racional de lo emocional como nadie y cuando termina su jornada, cambia de cara y se convierte en la reina de la fiesta. Estuvo viviendo en París y sabe mucho sobre vinos y licores. Es una mujer que no se deja domar, ni ha pensado jamás en “sentar la cabeza” como las demás, a ella no le parece nada mal ir de flor en flor, pasar una noche con uno y la siguiente con otro distinto, la vida es breve y Ana está dispuesta a aprovecharla al máximo… por eso, lo último que entraba en sus planes era enamorarse.

A Lourdes le aterra que aquello vaya a más y no ser capaz de valerse por sí misma. Por eso no se le ha contado a nadie. Porque sabe, o cree saber, cómo acabará: con ella impedida en la cama de un sanatorio, como su madre cuando le dio el mismo mal. Así, en parte por miedo a enfrentarse con un futuro trágico y en parte para alargar todo lo que pueda esa nueva oportunidad que le ha dado Elena, vive su aflicción en silencio. Pero cuando compartes piso y habitación con otras personas, los secretos son muy difíciles de guardar…

La más jovencita de La Favorita. Tímida, inocente y tan dulce como los pasteles que prepara. Tenía toda su vida organizada, trabajando en una confitería en la que también dormía esperando el día de su boda. Rosa no conocía nada más, no sabía que podía aspirar a nada más. Trabajar hasta casarse y, entonces, cuidar de la casa y los muchos hijos que tendría junto a Miguel, su novio de toda la vida, un joven policía. Rosa nunca puso un problema a este plan de vida simplemente porque no sabía que había alternativa. Hasta que Elena, tras probar sus pasteles, le ofrece ser la repostera en el restaurante, un trabajo que le encanta. Para Rosa son todo beneficios: más dinero, una habitación en la que dormir, compañeras simpáticas… pero que a su prometido no le hace ninguna gracia. Miguel cree que este nuevo trabajo, estas nuevas amistades la darán a Rosa nuevas ideas, nuevas maneras de mirar a la vida… y a su inminente matrimonio. Y no le falta razón porque Rosa empieza a ver en La Favorita maneras distintas a la suya de enfocar la vida, el trabajo, el matrimonio y las relaciones. Rosa empieza a hacerse preguntas, a cuestionar lo que, de toda la vida, había dado por sentado. Y a darse cuenta de que su noviazgo con Miguel es una relación asfixiante y posesiva de la que tratará de salir como sea.