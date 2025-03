En medio de una crisis de Elena, en la que no conseguía la perfección en su plato principal para el importante menú que hacían en la primera fiesta de 'La Favorita', Julio le contaba parte de su historia en este restaurante: "Todas las tardes nos sentábamos a merendar en esa cocina, era nuestro momento, nunca me perdoné no haber podido mantenerlo abierto, se lo debo. Daría lo que fuera por volverme a sentarme aquí con él mientras se echaba montañas de miel".