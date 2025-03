"No tienes dinero ni clientes, no me malinterpretes, no me cabe duda que puedes hacer que este restaurante sirva la comida más deliciosa de todo Madrid, con el tiempo puedes hacer que esto triunfe, pero necesitas que funcione ya, en eso tu socio puede echarte un cable", entonaba Julio y Elena, que se preguntaba quién es su socio, pero él se postulaba como tal: "Eso tiene fácil solución".