El plan de Elena y Cecilia para encontrar a Pelayo las pone en peligro: "Mi suegro quiere vengarse"

Elena así se lo hacía saber al contrincante de Cecilia a billar: "Nos vamos porque usted no sabe nada del hombre al que buscamos, solo quiere aprovecharse". Pero ella no se esperaba de lo que iba a descubrir con las palabras de este hombre: "¿Cómo no voy a conocer a Pelayo si hacemos negocios juntos? Dijo que me iba a traer dos paquetes para entregarle a un señor importante de Dos Hermanas, pero me alegro de que se haya perdido y de que los paquees hayan perdido solos. Estaré encantado de llevarlas a su finca y no tener que repartir el parné con él".