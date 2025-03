Seguir ocultando su secreto se estaba haciendo muy complicado ya para Elena y Cecilia, que con la llegada de un misterioso hombre al restaurante que lleva siguiéndolas durante tiempo y que las chicas tuvieran que ayudarlas en este momento, no les quedaba más remedio a ambas que contarle todo la verdad a su equipo .

"Sé que hemos hecho muchas cosas mal y si pudiera volver atrás las cambiaría, lo que no cambiaría es haberos conocido, nos habéis salvado, vosotras y este sitio", les decía Elena tras contarles toda su historia, y aunque de primeras no se lo tomaban bien, como bien les decía Lourdes, "nos habéis mentido, ¿cómo nos metéis en un lío así? Y la propia Rosa: "¿Por qué no dijisteis nada antes? Todas acababan entendiéndolas.