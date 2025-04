Don Benito consigue que Julio y Elena no sean pillados cuando llevan el cadáver de Pelayo al río

Las chicas se asustan al ver que Don Benito ha llevado muchas cajas de "mercancía" a las cocinas de 'La Favorita'

Un cadáver aparece en el piso de las chicas y Julio se queda completamente descolocado el descubrirlo

El plan de Julio sigue en marcha y por fin llega el momento de llevar el cuerpo de Pelayo en el coche de su primo. Las chicas ya le tienen envuelto en una alfombra y todas le bajan hacia el carro con bastantes dificultades por los nervios, sin embargo, entre todas toman una decisión: Elena va a ser quien acompañe a Julio a llevar el cadáver al río.

Elena, que ya se encontraba a solas con su socio, le comenta que “yo no puedo dejar de pensar en lo que pasó en la otra noche”, y cuando estaban acercándose para fundirse en un beso…son interrumpidos por un vigilante que se ve sorprendido al ver el sospechoso “paquete” que llevan.

Don Benito a la dueña de 'La Favorita': "Ya haremos cuentas"

Don Benito llega a la escena para ayudarles cuando el vigilante se disponía a ver el interior de lo que llevaban y comenta que “estos señores son conocidos míos que traen un regalo porque ¿Lo que lleváis ahí es para mí verdad?” A lo que, Elena responde que “sí, es su regalo”. Tras esto, el hombre se marcha y Don Benito se dirige a la dueña de ‘La Favorita’: “Tú preciosa, vete a casa. Ya haremos cuentas”.

Las chicas se ven sorprendidas por unas cajas en la cocina de ‘La Favorita’

Mientras las chicas se encuentran en la cocina, unos hombres interrumpían para depositar unas cajas que ellos denominaban “mercancía”. Elena, sin saber de lo que hablan les pregunta que son y al no responderla, piden que se lo llevan o sino llama a la policía. Tras esto, Don Benito entraba por la puerta: “Baja esos humos bonita. Muchachos meted todo dentro que las favoritas nos deben un favor”, haciendo referencia a la ayuda que el hombre hizo frente al vigilante de seguridad cuando llevaban el cuerpo de Pelayo.

Además, ante la negativa de Elena y las chicas, asegura que “no tienes opción. Y una última cosa, si no queréis acabar en una alfombra enterradas por ahí, que ninguna toque ni diga nada”. Una vez pasa todo y abandonan la cocina, todas miran las cajas y confiesan que no les puede pasar nada más y que cada vez que salen de un problema se meten en otro.

Elena descubre quién es el asesino de Pelayo

Las chicas comienzan a explicarle a Elena cómo es el hombre que ha matado a Pelayo: "Era un hombre grande, con barba, llevaba sombrero y un abrigo negro, eso es todo lo que nos ha dicho la vecina".

Tras esto, Elena asimila todas las características que le han dicho y asegura que va a "hablar con el asesino". Una vez encuentra por las calles a Don Benito se dirige a él muy enfadada y le dice: "Cuando le pedí protección no era para que llegara a esos extremos. Y sabe perfectamente lo que quiero decir, ha sido usted". Mientras el hombre limpiaba un cuchillo con sangre, le comenta a la dueña de 'La Favorita' que "mira chata no sé de qué me hablas, pero parece que tienes problemas. Tal vez te puedo ayudar".

A lo que Elena considera haber entendido el por qué él ha acabado con Pelayo: "Lo ha hecho para que le deba un favor". Por ello, Don Benito al escuchar estas palabras le comenta que está un "poco teniente" y asegura que el no ha hecho nada, pero que si necesita de su ayuda, "me va a tener que pagar. Y si no tiene dinero, no se preocupe, lo arreglamos de otra forma".