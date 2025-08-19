telecinco.es 19 AGO 2025 - 01:10h.

La llegada de Pablo a España ha causado un auténtico terremoto. Tanto, que la Policía Nacional ha intervenido y se le ha llevado. Carmen le pide explicaciones a Santiago, pero él no sabe nada. ¿Qué está pasando?

Mientras, siguen las consecuencias del ataque que sufrieron Sonia y Ramallo. Tras el tiroteo y sin saber con claridad quién está detrás, los dos tendrán que lidiar con el miedo e intentar sobreponerse a los peligros que les acechan. Pero ese no es el único frente abierto de Sonia, cuya familia también está en el punto de mira.

Además, Gema, la hija de Sebas, ha desaparecido.

Todo esto, en el marco de nuevo caso.

