Patricia Fernández 26 AGO 2025 - 03:15h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo capítulo de 'Desaparecidos'!

Después de la visita de Ramallo a Tito Reyes para proteger a Sonia, las cosas no se pondrán fáciles, el equipo verá conveniente que el policía se quede al margen para estar protegido, pero todo dará un giro, Tito conseguirá quitarse la escaparse y tendrá la oportunidad de tener un cara a cara con Ramallo.

En medio de todo esto, nuevos casos de desaparecidos llegaran al equipo y Pablo seguirá en la encrucijada si continuar con su vida junto a Ulahabi, con el que podrá hablar mientras la jueza pondrá en marcha una orden de detención contra él, lo que preocupa a Carmen ante la posición en la que dejará esto a su hijo.

Todo esto y mucho más en el siguiente capítulo de 'Desaparecidos': solo tienes que darle al 'play' para ver un avance, no te lo puedes perder!