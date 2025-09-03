El elenco de 'La Agencia' deslumbra en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Los protagonistas de 'La Agencia' han posado en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde no han faltado selfies, firmas y el calor del público

Marta Hazas, Manuela Velasco, Fiorella Faltoyano, Javier Gutiérrez y Carlos Bardem, junto a Daniel Écija, agradecieron en exclusiva la acogida recibida en la ciudad, ¡dale play!

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) ha vivido esta tarde uno de sus momentos más esperados con la presentación de 'La Agencia', la nueva ficción de Mediaset España producida por Good Mood (Mediawan). La alfombra naranja, una de las más concurridas del certamen, reunió a los protagonistas de la serie, que fueron recibidos con aplausos, flashes y el entusiasmo de cientos de fans.

El primero en desfilar fue Daniel Écija, creador y showrunner de la ficción, que llegó sonriente y agradecido por el cariño, y como nos contó en exclusiva, "es una ciudad fantástica". A continuación apareció Marta Hazas, que en la serie interpreta a Valeria Ortiz, una agente carismática, elegante y con gran olfato para detectar el talento. Deslumbrante y cercana, se detuvo en varias ocasiones para hacerse selfies y hablar con el público.

El siguiente en recorrer la alfombra fue Javier Gutiérrez, que da vida a Gabriel Solá (Gabi), uno de los pilares de la agencia Rebecca Talent. Aplausos y ovaciones marcaron su paso, y él correspondió firmando autógrafos y saludando a los admiradores. Tras él llegó Carlos Bardem, encargado de interpretar a Matías Alvarado, un agente pragmático y experimentado con gran habilidad para los negocios. Con su habitual carisma, dedicó tiempo a compartir gestos y palabras de agradecimiento con los asistentes.

La veterana Fiorella Faltoyano, que encarna a Maribel Cruz, la agente más veterana y figura respetada de la agencia, acaparó miradas por su elegancia y serenidad.

El desfile lo cerró Manuela Velasco, que interpreta a Andrea Garrido, una agente decidida y visceral cuya vida personal y profesional se tambaleará al inicio de la ficción. Protagonizó uno de los momentos más divertidos de la tarde al bromear sobre los estilismos junto a sus compañeras: “Parece que nos hemos puesto de acuerdo”, comentó entre risas.

Agradecidos a la ciudad y a los fans

El ambiente fue de auténtica celebración. Selfies, firmas y gestos de complicidad con los seguidores marcaron el tono de la alfombra naranja, en la que tanto el elenco como el propio Écija quisieron agradecer en exclusiva para esta web la acogida recibida por parte del público y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. “Es siempre un lugar especial”, coincidieron los protagonistas.

La cita en el FesTVal sirvió como carta de presentación de 'La Agencia', que llegará a Telecinco el próximo miércoles 10 de septiembre a las 23:00 horas. Esta misma tarde, los asistentes al festival han podido disfrutar del preestreno del primer capítulo en una proyección muy esperada.

Un reparto de lujo y estrellas invitadas

La ficción, adaptación española de la exitosa Call My Agent!, ofrece una mirada fresca, vibrante y con mucho humor al mundo de los representantes artísticos. La serie mostrará tanto el brillo del espectáculo como los conflictos personales y profesionales de quienes trabajan tras los focos.

Con un elenco encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano, y acompañado por nombres como Andrés Velencoso y Goya Toledo, 'La Agencia' cuenta con personajes llenos de humanidad, tensión y emoción. A ello se suma el atractivo de las estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas en cada episodio: Belén Rueda, Jaime Lorente, Jose Coronado, Clara Lago, Toni Acosta o Hiba Abouk, entre otros.

La alfombra naranja de Vitoria se convirtió así en el mejor escaparate de lo que promete esta nueva producción: cercanía, complicidad y una gran ovación que marca el inicio del camino televisivo de 'La Agencia'. Dale Play y no te pierdas los mejores momentos y declaraciones de sus protagonistas.