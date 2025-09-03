telecinco.es 03 SEP 2025 - 14:19h.

'La Agencia' contará en cada capítulo con una estrella invitada que se interpretará a sí misma

"¿Listo para triunfar?": Jaime Lorente y Belén Rueda, entre el gran elenco de estrellas de 'La agencia'

El miércoles 10 de septiembre a las 23:00 h. llega a Telecinco ‘La Agencia’, versión española de una de las series europeas más exitosas y adaptadas en las últimas décadas. La serie se ha presentado en el FesTVal, donde tiene lugar el preestreno de su primer episodio con la presencia de sus protagonistas.

Producida por Good Mood (Mediawan) para Mediaset España, con Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos; Víctor Pedreira como coordinador del equipo de guion; y David Molina Encinas al frente del equipo de dirección, esta nueva ficción ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

Para encarnar a los habitantes de ese entorno, la serie cuenta con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

Y para verosimilitud y brillo a ese fascinante universo, cada uno de los capítulos cuenta con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma. A lo largo de la temporada aparecerán Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

‘La Agencia’ es la adaptación española de la exitosa serie francesa ‘Call my Agent!’, (Grupo Mediawan), ganadora de un International Emmy Award. Sus cuatro primeras temporadas han sido un éxito internacional en Netflix y ya han sido adaptadas para más de una docena de países, entre ellos Italia, Reino Unido, Turquía, India y Canadá. También se está preparando una versión para territorios clave de Hispanoamérica coproducida por Mediawan y Eva Longoria, que también será directora.

Notas del productor

"Desde el primer momento, supe que adaptar Call My Agent! a España no era simplemente replicar un formato de éxito, sino una oportunidad para reinterpretarlo desde nuestra mirada, desde lo que somos y lo que vivimos aquí. Así nació 'La Agencia': una historia con identidad propia, que bebe del original, pero que se construye con códigos, tonos y conflictos profundamente nuestros.

En 'La Agencia' buscamos recuperar ese espíritu de comedia con tinte realista que ha acompañado muchas de las series que he hecho a lo largo de los años, pero sin renunciar a la exigencia del presente: ritmo, tensión, personajes llenos de vida y capas. Queremos entretener, sí, pero también contar algo que resuene.

La serie pone en el centro a quienes siempre están en los márgenes: los agentes. Cinco profesionales en plena ebullición personal y laboral, enfrentados a un auténtico cataclismo desde el primer capítulo. Personas reales, con miedos reales, que dedican su vida a gestionar los problemas de otros mientras luchan con los suyos.

Una vez más, el corazón de la serie está en los personajes. Y para darles vida, hemos contado con un reparto extraordinario. Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano… todos ellos aportan una verdad y una energía que sostienen el tono exacto que queríamos: emoción, humor y humanidad.

La aparición de estrellas reales interpretándose a sí mismas nos ha permitido jugar con los límites entre ficción y realidad, y abrir una ventana directa al universo del cine y la televisión. Es una herramienta narrativa que suma frescura, actualidad y un punto de ironía, sin desviar la atención de lo que realmente importa: la historia que viven nuestros protagonistas.

La Agencia es, en el fondo, una comedia de personajes, de relaciones, de momentos que se parecen mucho a la vida. Un proyecto hecho con ambición y cariño, con el deseo de reconectar con el público desde lo cotidiano, lo emocional y también desde el puro entretenimiento.

Daniel Écija

Así es ‘La Agencia’

La serie transcurre en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

En el punto de partida de la ficción, Gabi lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.

Andrés Velencoso y Goya Toledo completan el núcleo principal de personajes interpretando, respectivamente, a Asier Rojas, el ambicioso director de la agencia rival; y Victoria Solá, hermana de Gabi y esposa de Matías.

A lo largo de los capítulos, los agentes resolverán las complicadas situaciones de su día a día, propias de una profesión tan absorbente como imprevisible. Para ello tendrán que hacer malabares para satisfacer los intereses de sus representados, mantener a la agencia en lo más alto y lidiar con sus conflictos personales, que constantemente amenazan con desbordarse.