telecinco.es 16 SEP 2025 - 11:34h.

Javier Gutiérrez, Carlos Bardem, Manuela Velasco y Fiorella Faltoyano nos cuentan cuáles fueron sus primeros trabajos

Estas son algunas de las estrellas invitadas que actuarán en 'La Agencia'

Compartir







‘La Agencia’ ya ha abierto sus puertas en Telecinco: la semana pasada, se estrenó en nuestra pantalla y la historia de los representantes de artistas que pugnan por el mejor contrato de trabajo ya está en marcha.

Antes del estreno de esta nueva ficción que nos muestra un costado poco conocido del mundo del espectáculo, pudimos pasar un rato junto a algunos de los actores.

Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano nos recibieron en el plató en el que se grabó esta nueva serie de Mediaset España y, además de contarnos todos los detalles de esta adaptación española de la comedia francesa ‘Call my Agent’, nos hablaron sobre ellos mismos y sus propias historias como parte del show business.

Entre otras cosas, los protagonistas de esta producción nos hablaron de sus primeras veces y contaron los detalles de cómo se sintieron cuando debutaron encima de un escenario o delante de una cámara. ¡Estos fueron los primeros trabajos de las estrellas que llenarán de vida ‘La Agencia’ de Telecinco!

El debut como actores de los protagonistas de ‘La Agencia’

Javier Gutiérrez recordaba que su primer trabajo como actor fue en el cortometraje ‘Planeta extraño’, producido por Javier Bardem, y nos contó cómo se sintió: “Con muchísimos nervios, como pez fuera del agua y, sobre todo, con muchas ganas de aprender”, explicaba.

Por su parte, Carlos Bardem hacía un relato de cómo fue su debut ante las cámaras en la película ‘Más que amor frenesí’: “Yo me pasaba casi todo el metraje vestido de muñeco de corcho. Lo hice desde la inconsciencia más absoluta”, decía, entre risas.

“Cuando me di cuenta de que esto iba en serio fue cuando hice mi segunda película, ‘Perdita Durango’. Ahí ya sentí los escalofríos de responsabilidad”, apuntaba el que es uno de los protagonistas de la nueva serie de Telecinco.

Manuela Velasco nos contaba cómo fue su debut en el filme ‘La ley del deseo’ de Pedro Almodóvar: “Sentí que me encantó tanto que, cuando acabé el rodaje, yo solo le dije a mi madre que quería ir a rodar”, apuntaba.

La primera vez de Fiorella Faltoyano no fue ante las cámaras, sino sobre las tablas: “Mi primer trabajo como actriz fue en el teatro, en una obra que se llamaba ‘La bella de Texas’ (..) Hice todo lo posible para no bajarme nunca más de un escenario y cincuenta y tantos años después no me he bajado”, apuntó.