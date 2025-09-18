Laura Ceballo 18 SEP 2025 - 00:45h.

Tras un segundo capítulo en el que no han faltado las sorpresas, y que ya puedes ver completo en Mediset Infinity, llega el tercer episodio a Telecinco el próximo miércoles. En este avance exclusivo, descubrirás los primeros detalles de todo lo que ocurrirá la próxima semana en 'La Agencia'.

El equipo de 'Rebecca Talent' se pondrá manos a la obra para gestionar ni más ni menos que el próximo trabajo de Rubén Cortada. Pero no todo será un camino de rosas, y Gabi tendrá que esforzarse para conseguir los mejores resultados para su actor.

A esto se le sumarán sus rifirrafes con Matías, que desde que su padre tomó la decisión de marcharse de vacaciones indefinidas le dejó al frente de la empresa. Y, en torno a Matías, veremos cómo Laura, después de sus advertencias, opta por dejar las cosas claras al chico que parecía haberle robado el corazón y apartarse de él: "Lo nuestro no puede ser".

Además, Valeria regresa por sorpresa. Algo que pondrá todo patas arriba. Especialmente la vida de Gabi, que si ya estaba siendo complicada, ahora da una vuelta más para hacerlo todo aún más complicado.

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el tercer episodio de 'La Agencia'.