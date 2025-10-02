telecinco.es 02 OCT 2025 - 00:30h.

Compartir







El cuarto capítulo de 'La agencia' ha sido una auténtica montaña rusa. A la llegada de Valeria Ortiz a Rebecca Talent, se han sumado el test de embarazo positivo de Andrea, la reunión más caótica con Petra Martínez y la intención de volver a Denia de Laura tras los últimos acontecimientos.

Pero el quinto episodio viene aún más cargado de emociones. Hiba Abouk, representada de Valeria, llega a Rebecca Talent. Pero su nuevo proyecto se verá marcado por un pequeño detalle que llevará al equipo al límite, especialmente a Óscar, que trabajará mano a mano con la actriz.

Además, el propio Óscar animará a Valeria y Gabi a tener algo parecido a una cita. No lo será, pero habrá quienes piensen que sí se trata de un encuentro más allá de lo laboral, entre ellos, Maribel: "Hombre, Gabi, un poco cita sí que puede parecer". Y no solo eso, si no que animará al representante a rehacer su vida: "Hazme caso, una nueva ilusión".

Mientras tanto, se verá de nuevo con Andrea fuera de la agencia con un importante objetivo: hacer creer a sus padres que todo sigue igual y que no ha pasado nada entre ellos. Algo que no será fácil durante una cena en la que tendrán que pasar horas fingiendo que siguen juntos. ¿Por qué necesitará hacerles creer que sigue con su mujer? ¿Lo conseguirá?

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el quinto episodio de 'La agencia'.