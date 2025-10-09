Logo de telecincotelecinco
Avance | Belén Rueda vuelve a la agencia preocupada por el primer papel protagonista de su hija, Belén Écija
Belén Rueda vuelve a la agenciaTelecinco.es
El quinto capítulo de 'La agencia' ha traído consigo un sinfín de sorpresas totalmente inesperadas. La llegada de Hiba Abouk a 'Rebecca Talent' ha supuesto una auténtica revolución. Y no solo por las dificultades de su nuevo proyecto, si no porque se ha reencontrado con Óscar, con quien comparte un pasado en común. Un pasado que aún estaba sin resolver. A eso se suma el accidente de Laura, la reacción de Matías y muchas más novedades que nos han dejado con la boca abierta.

Pero el sexto episodio viene igual de cargado de momentazos. Belén Écija, hija de Belén Rueda, llega a la agencia con un notición para ella: va a tener su primer papel protagonista. Y, sin pensárselo dos veces, llama a su madre muy emocionada nada más salir. Eso sí, Belén Rueda no dudará en visitar a su agente de confiaza, Gabi, y transmitirle la preocupación que siente por ella.

Por otro lado, Ismael descubrirá la carpeta que Laura tiene en su casa con los recortes y las fotografías de su padre, Matías Alvarado: "¿Qué es esto?". El hallazgo le dejará completamente desconcertado.

Además, Gabi insisitirá a su madre para leer la carta que hace años Valeria envió para él y hará una visita inesperada a su nueva compañera en su casa. ¿Habrá leído aquello tan importante que quiso confesarle en un pasado?

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el sexto episodio de 'La agencia'.

