Laura Ceballo 09 OCT 2025 - 00:35h.

Ya puedes ver las primeras imágenes del próximo episodio

Disfruta de todos los capítulos de 'La Agencia' en Mediaset Infinity

Compartir







El quinto capítulo de 'La agencia' ha traído consigo un sinfín de sorpresas totalmente inesperadas. La llegada de Hiba Abouk a 'Rebecca Talent' ha supuesto una auténtica revolución. Y no solo por las dificultades de su nuevo proyecto, si no porque se ha reencontrado con Óscar, con quien comparte un pasado en común. Un pasado que aún estaba sin resolver. A eso se suma el accidente de Laura, la reacción de Matías y muchas más novedades que nos han dejado con la boca abierta.

Pero el sexto episodio viene igual de cargado de momentazos. Belén Écija, hija de Belén Rueda, llega a la agencia con un notición para ella: va a tener su primer papel protagonista. Y, sin pensárselo dos veces, llama a su madre muy emocionada nada más salir. Eso sí, Belén Rueda no dudará en visitar a su agente de confiaza, Gabi, y transmitirle la preocupación que siente por ella.

Por otro lado, Ismael descubrirá la carpeta que Laura tiene en su casa con los recortes y las fotografías de su padre, Matías Alvarado: "¿Qué es esto?". El hallazgo le dejará completamente desconcertado.

Además, Gabi insisitirá a su madre para leer la carta que hace años Valeria envió para él y hará una visita inesperada a su nueva compañera en su casa. ¿Habrá leído aquello tan importante que quiso confesarle en un pasado?

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el sexto episodio de 'La agencia'.