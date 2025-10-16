Avance | José Coronado y Gabi llegan al límite y su contrato en la agencia pende de un hilo

Laura Ceballo 16 OCT 2025 - 00:40h.

El sexto capítulo de 'La agencia' ha traído consigo nuevos bombazos. En primer lugar, la inevitable decepción de Andrea con Asier. Nada más despertarse y comenzando un nuevo día, no han coincidido en las preocupaciones que tenían en mente. Mientras ella se ha levantado con la ilusión de tener cita con el ginecólogo, él lo ha olvidado por completo.

Además, Bel�én Écija, hija de Belén Rueda, ha consguido su primer papel protagonista. Algo que ha llevado a su madre a preocuparse y a pedir ayuda a Gabi: no cree que ese papel sea la mejor opción para su hija. Todo ello sumado a la sorpresa de Ismael que, tras compartir un momentazo de pasión con Laura, se ha quedado solo en su habitación mientas ella se duchaba y ha descubierto la carpeta en la que guardaba todas las fotos de su padre.

Pero es que el próximo episodio viene con obstáculo incluido: "Tenemos un problema con José Coronado", adelanta Gabi. Y es que el actor y el representante llegarán al límite. Pero tanto, que la continuidad de su relación laboral penderá de un hilo.

A esto se suma la celebración de los 25 años de casados de Matías y Victoria en el momento más complicado, y la decisión de Andrea de espiar a Asier ante sus primeras sospechas de que algo no va bien.

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el sexto episodio de 'La agencia'.