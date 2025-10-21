La temporada 16 de La que se avecina estará disponible a partir del 18 de noviembre en Prime Video

telecinco.es 21 OCT 2025 - 16:30h.

La nueva temporada contará con ocho episodios de 50 minutos.

En esta nueva entrega, se incluye el episodio número 200, que tendrá un preestreno en 48 cines de España.

¡Vuelven los vecinos de Contubernio 49! La serie ‘La que se avecina’, producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España, estrenará su temporada 16 el próximo 18 de noviembre con el lanzamiento del primer episodio y, a partir de entonces, se estrenará un nuevo episodio cada martes.

Así será la nueva temporada de La que se avecina

Con dieciséis temporadas a sus espaldas, los vecinos de Contubernio 49 vuelven con nuevas tramas y situaciones extremas: Amador triunfa como empresario mientras vive un amor tan peculiar como inesperado; Antonio recluta nuevos “minions” para sus planes de poder; Yoli y Óscar se estrenan en la maternidad; Martín abre restaurante; Bruno se lanza a producir cine; Menchu y Fina se enfrentan a terroristas; Julia da sus primeros pasos fuera del nido; y Berta y Greta se despendolan. Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 prometen mantenernos pegados al sofá.

Preestreno del episodio 200: 11 y 15 de noviembre

Con motivo de este episodio tan especial, ‘La que se avecina’ celebrará una premiere el 11 de noviembre en los Cines Yelmo Palafox de Madrid, que contará con la presencia de parte del elenco de la serie. Además, ese día y el 15 de noviembre, el episodio 200 se proyectará en más de 40 salas de Cine Yelmo de toda España, ofreciendo a los fans la oportunidad de verlo por primera vez en pantalla grande.

La venta anticipada de las entradas ya está disponible en la app y página web de Cine Yelmo para las proyecciones especiales previstas los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao, entre muchas otras.