Participa en nuestro concurso de La que se avecina y gana una entrada doble para la premier del episodio 200

telecinco.es 27 OCT 2025 - 12:10h.

Tienes la oportunidad de asistir al evento que tendrá lugar el 11 de noviembre en los Cines Yelmo Palafox de Madrid

Contesta a la pregunta del concurso en el Instagram oficial de La que se avecina (@la_queseavecina)

¡Hasta 4 ganadores!

Compartir







Los vecinos de Contubernio 49 están de celebración. La que se avecina alcanza un hito histórico con el episodio número 200 de su nueva temporada y lo hará por todo lo alto con una premier exclusiva que tendrá lugar el 11 de noviembre en los Cines Yelmo Palafox de Madrid.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la proyección en pantalla grande del episodio 200 y de una alfombra roja junto al elenco de la serie.

Y lo mejor de todo… ¡tú puedes ser uno de los afortunados en vivirlo en primera persona!

Cómo participar en el concurso

A través del perfil oficial de La que se avecina en Instagram (@la_queseavecina ), los fans podrán participar en un concurso especial que premiará las respuestas más originales.

Para concursar, solo tienes que:

Ser mayor de edad Seguir el perfil de @la_queseavecina en Instagram Comentar en el post del concurso respondiendo a la pregunta: ¿Con qué personaje de La que se avecina te identificas más y por qué?

El plazo de participación es desde el 27 hasta el 30 de octubre a las 14:00h.

El equipo organizador seleccionará cuatro ganadores y cuatro suplentes entre todas las respuestas recibidas y se pondrán en contacto con los ganadores el lunes 3 de noviembre mediante mensaje directo en Instagram.

Los ganadores obtendrán una entrada doble para asistir a la premier del episodio 200 el próximo 11 de noviembre en los Cines Yelmo Palafox (Madrid)

Consulta las bases legales para conocer todos los detalles sobre el concurso

¡Participa y gana tu entrada doble!