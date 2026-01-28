telecinco.es 28 ENE 2026 - 12:30h.

Hablamos con la actriz que vuelve a la ficción televisiva con esta serie y encabeza un reparto de lujo

"El guion es la bomba, lo leí del tirón": el reparto de 'Pura Sangre', y sus primeras sensaciones sobre la serie

Ángela Molina atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. La actriz estrena 'Pura Sangre', la nueva serie de Telecinco que llegará próximamente a la cadena. Un proyecto que confirma que, lejos de frenar, su trayectoria continúa creciendo con los años. En una entrevista concedida a a esta web, la intérprete reflexiona sobre el paso del tiempo, la familia, la profesión y el lugar de las mujeres en la industria audiovisual, coincidiendo con el cierre de las grabaciones de una ficción que la devuelve al prime time de una cadena generalista.

Ángela Molina, la matriarca de 'Pura Sangre'

En 'Pura Sangre', Ángela Molina interpreta a Rosario del Monte, heredera del marquesado de Monteclaro y jefa de una familia dedicada a la crianza de caballos pura sangre. La historia arranca con el envenenamiento del semental más valioso de la finca de 'La Galana' y destapa una red de secretos, conflictos económicos y tensiones familiares. La serie cuenta con un reparto coral encabezado por la propia Molina y Pep Munné, junto a Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc.

Durante la entrevista, Ángela habló de la familia como uno de los pilares de su vida. Madre de cinco hijos y abuela, la actriz se mostró contundente al referirse al papel que han tenido en su manera de entender la vida y el amor. Una reflexión en la que ha coincidido con su compañero de reparto Pep Munné, que también pone el acento en cómo la paternidad transforma la mirada y las prioridades.

A favor de sumar años y canas

A sus 69 años, Ángela Molina no esquiva el debate sobre el envejecimiento, especialmente en una industria que históricamente ha impuesto mayores exigencias a las mujeres. En esta charla, reconoció los cambios físicos que llegan con la edad, pero defendió la necesidad de asumirlos con naturalidad y cuidado, sin luchar contra ellos. Una postura coherente con su decisión de no ocultar las canas ni recurrir a la cirugía estética.

La actriz también se detuvo en uno de los grandes debates del audiovisual actual: la presencia de mujeres maduras en la ficción. Molina reivindicó la necesidad de personajes femeninos en todas las etapas de la vida y animó a las generaciones más jóvenes a mantenerse fieles a su vocación y a su identidad.

Una trayectoria en el cine llena de hitos

Hija del mítico cantante Antonio Molina, Ángela creció rodeada de arte y debutó en el cine con solo 16 años. Su carrera dio un giro decisivo cuando Luis Buñuel la eligió para 'Ese oscuro objeto del deseo', un papel que la lanzó a la escena internacional y al que seguirían trabajos con directores como Pedro Almodóvar, Bigas Luna, Luigi Comencini o Ridley Scott. Más de cinco décadas después, su nombre sigue ligado a proyectos relevantes tanto dentro como fuera de España.

