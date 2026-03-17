La concursante decide reproducir el audio delante del resto de parejas y la reacción de Marc al escucharse no se hace esperar

Los colaboradores determinan cuándo hay que dejar de luchar por una relación: “Ahí se acaba”

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Ainhoa y Marc han contado en esta entrega de 'Casados a primera vista' en la que las parejas se han reencontrado seis semanas después que cuando terminó el programa para ellos y tras su decisión final, no pasaron por buenos momentos que digamos. De hecho, hay una conversación que marcó un antes y un después en la pareja. "Al cuarto día me llamó y me dejó", ha señalado Ainhoa. Marc, en un principio, ha negado que fuera así tan literal. Posterioremte, fue el propio Marc quien, según Ainhoa, se arrepintió de haberlo dejado.

Pero si algo ha sacado de dudas a todos los que estaban allí presentes -además de a los propios televidentes- es que esa conversación en la que Marc pareció arrepentirse... ¡está grabada por la propia Ainhoa! Conversación que hemos podido escuchar en pleno reencuentro y delante de todas las parejas. El shock al saber que esa conversación estaba grabada ha sido total entre todos los allí presentes: "¿En serio?".

En dicha conversación, Marc parece mostrarse un tanto arrepentido de haberla dejado: "¿Estás de acuerdo en haberlo dejado? Hacíamos muy buena pareja...", provocando una gran confusión en Ainhoa, que no entiende cómo puede -según la escuchamos en la conversación- recoger cable de esa manera.

Tras escuchar este intercambio de palabras, Marc ha reconocido que se siente "como una mierda": "Siento que cada acción que he tenido para acercarme es un paso atrás". Además, hemos descubierto que Marc intentó arreglarlo todo mandándole un ramo de flores junto con un emotivo mensaje. Pero ya era tarde: "Dejarme fue un órdago que le salió mal. Necesito un hombre maduro a mi lado. Necesito y quiero una pareja a mi lado".

Se descubre que Marc rompió su relación con Ainhoa y cuentan el motivo

Marc y Ainhoa hablarían precisamente sobre todo este tema en su reencuentro a solas. "Fuiste tú quien me dejó", ha subrayado Ainhoa, pidiéndole explicaciones. Marc ha apuntado a la respuesta que le dio Ainhoa cuando la dejó: "Me dijiste que vale". Pero la participante de 'Casados a primera vista' ha confesado que no podía reaccionar de otra manera, puesto que "la estaba dejando". Ambos han entrado en bucle, sin llegar a un punto en común y con la tensión como la verdadera protagonista en toda su conversación.

Marc y Ainhoa se sinceran sobre cómo fue al salir de ‘Casados a primera vista’

Marc y Ainhoa también han contado cómo les fue todo al salir de 'Casados a primera vista', además de revelar si surgió la intimidad entre ellos. ¿Quieres saber lo que han dicho y lo que realmente pasó entre ellos? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!