telecinco.es 27 ENE 2026 - 10:00h.

Aitor Luna, Amaia Salamanca, Pedro Casablanc y Blanca Romero destacan lo mejor del guion de la nueva ficción de Telecinco

Visita al rodaje de ‘Pura Sangre’: entre caballos, hablamos con los actores de las claves de esta serie

El hallazgo del semental más valioso de la finca de 'La Galana' envenenado junto a varios potros es el punto de partida de 'Pura Sangre', la nueva ficción de Telecinco. A partir de ese suceso, el guion de la serie despliega una historia marcada por secretos familiares, tensiones económicas y conflictos que afectan tanto al marquesado de Monteclaro como al resto de habitantes de la zona.

Creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe, la serie se apoya en un guion en el que la investigación funciona como hilo conductor, pero donde el peso del relato recae en los personajes y en las relaciones que se establecen entre ellos. Un planteamiento que define el tono de la ficción desde sus primeras páginas.

Durante una entrevista exclusiva con esta web, el reparto nos explicó cómo fue su primer contacto con el guion, un momento clave para entender la dimensión del proyecto. Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Pedro Casablanc y Eva Ugarte coincidieron en destacar la lectura de los primeros capítulos como un punto decisivo para subirse a la serie.

“Lo leí del tirón”, dijo Blanca Romero al referirse a su primera impresión tras enfrentarse al texto, una sensación que también compartieron otros intérpretes al hablar del ritmo y de la estructura de la historia. Jaime Zatarain, por su parte, contó que el impacto fue inmediato al recibir los primeros episodios, mientras que Eva Ugarte apuntó a la importancia de las luces y sombras que atraviesan a los personajes desde el inicio. Para Pedro Casablanc, las escenas de su personaje fueron muy breves, hubiese querido más.

Con un reparto coral encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc, 'Pura Sangre' apuesta por un guion que no solo introduce un misterio, sino que construye un universo donde cada personaje tiene algo que ocultar y algo que perder. La serie, producida por Mediaset España junto a Shine Iberia (Banijay Iberia) se estrenará próximamente en Telecinco.