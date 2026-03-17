Patricia Fernández 17 MAR 2026 - 02:00h.

Las parejas se reencuentran seis semanas después de salir de 'Casados a primera vista': cuentan en qué punto está su relación y toman la decisión definitiva

Luciana lee el mensaje que le envió Borja al salir de ‘Casados a primera vista’ y revela lo que pasó tras esto: "Siempre he mirado por ti para que quedases bien"

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Hace seis semanas las parejas de ‘Casados a primera vista’ abandonaron el experimento más romántico de la televisión, unos lo hicieron de la mano como Luija y Ana, Marc y Ainhoa o Lorenzo y Laura otros completamente separados como Luciana y Borja o Natalia y Milton y otros completamente rotos, el caso de Stefan y Estefanía.

Y ahora la pregunta es: ¿qué ha pasado entre nuestros protagonistas en estos 42 días que se han tenido que enfrentar a la vida real? Llegaba el momento de descubrirlo. En este episodio se reencontraban cuando tan solo se había emitido en televisión el primer capítulo de ‘Casados a primera vista’, en el que hemos descubierto todo lo que ha pasado en este tiempo y qué querían hacer: continuar con la decisión que tomaron o coger un camino completamente distinto.

Ana y Luija protagonizan el momento más emocionante de la noche

Ana y Luija llegaban de la mano, mostrando la gran complicidad que hay entre ellos y contando a los expertos todo lo que han vivido fuera desde que decidieron continuar juntos cuando salían de 'Casados a primera vista'. Aunque había dudas en el aire después de las discrepancias que surgieron entre ambos en el tramo final del experimento, el tiempo que han pasado fuera juntos les ha hecho darse cuenta de que quieren seguir con su relación y han dado un paso de lo más importante: irse a vivir juntos. Siendo el suyo uno de los momentos más emocionantes de la noche cuando contaban cómo ha ido todo entre Luija y los hijos de ella desde que se conocieron.

Laura y Lorenzo llegan por separado y toman su decisión

Laura y Lorenzo se reencontraban con mucha tensión en 'Tras casados a primera vista' pese a que se fueron juntos y muy enamorados. Después de que ella confesase que le dejó ante las inseguridades que le han surgido hacia él cuando se enteró de que este al volver a Sevilla se quitó el anillo de casados y le llegaba información de que había quedado con su expareja. Pese a que este lo negaba, ella confesaba que le era muy difícil creer sus palabras y parecía claro que todo estaba roto entre ellos. Pero compartir unas palabras entre ellos y querer ponerse en manos de los expertos para ayudarles, en especial a Laura con sus miedos en la relación, hacía que se acercasen y que hablasen desde el corazón ¿qué habrán decidido?

Milton y Natalia continúan con los reproches

Milton y Natalia, pese a que ella quería seguir intentándolo en 'Casados a primera vista' se marcharon juntos porque los expertos ya no veían mucho más que poder hacer en esta pareja. Desde el primer momento mostraban una falta de comunicación y unos problemas que parecían irreconciliables entre ellos. Pese a que los expertos hicieron todo posible para que se acercasen, incluso un intercambio de parejas con Laura y Lorenzo, esto incluso les llegaba a separar más y así se podía ver en su reencuentro. Ambos volvían a verse después de marcharse por separado de 'Casados a primera vista' y no faltaban los reproches entre ellos, lo que les confirmaba a ambos que siguen sus caminos por separado.

Stefan y Estefanía dan la sorpresa en el reencuentro

Stefan y Estefanía, que decidieron abandonar por separado, se dieron cuenta de lo que querían al salir de 'Casados a primera vista'. La pareja vivía momentos muy complicados durante la experiencia, les costaba conectar y cuando parecía que estaban en su mejor momento, se marchaban en solitario. Pero un viaje a Bali de ella, en el que se dio cuenta que le echaba de menos y conversaciones muy largas entre ellos hasta verse en Lanzarote, hacían que estuvieran más juntos que nunca. Y pese a que ella se mostraba muy decepcionada al enterarse en este reencuentro por Stefan de que él tuvo un romance con una de sus amigas a las que invitó a la boda, ambos tenían claro que quieren seguir y así lo escribían en sus libretas.

Ainhoa y Marc vuelven a revivir sus momentos más complicados

Los que parecía que habían solucionado todos los problemas que vivieron en el comienzo de la experiencia eran Marc y Ainhoa, pero nada más lejos de la realidad. Pese a que contaban que vivieron momento muy bonitos cuando salieron juntos de 'Casados a primera vista' también relataban que ella decidió dejar la relación al creer que él no le estaba demostrando lo suficiente el interés que tiene en ella. Ambos mostraban su postura, pero no llegaban a un entendimiento que les hacía marcharse por separado de este reencuentro cuando coincidían en poner 'abandonar' en su papel durante el momento de la decisión final.

La tensión se palpa entre Luciana y Borja

Luciana y Borja no llegaban a entenderse durante su convivencia en 'Casados a primera vista'. Ella tenía claro que quería intentar algo, pero él no conseguía sentir lo que necesitaba para una relación y, por tanto, se iban solos y ahora se reencontraban mientras seguían sin entenderse. Ella reprochaba la actitud de él mientras han estado fuera y aseguraba que "no ha hecho las cosas bien", mientras él se defendía y dejaba claro no estar de acuerdo, por tanto, ambos tenían clara la decisión que tomaban respecto a su relación.

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