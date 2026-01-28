telecinco.es 28 ENE 2026 - 10:00h.

Hablamos con los dos actores sobre el trabajo que hicieron para crear un vínculo de confianza y de familia

Visita al rodaje de ‘Pura Sangre’: entre caballos, hablamos con los actores de las claves de esta serie

Compartir







'Pura Sangre', la nueva serie de Telecinco que llega esta noche a las 23 a la pantalla, se sostiene sobre una gran familia marcada por el poder, la tradición y los secretos. Y en el centro de ese tablero están Miranda y Héctor Acuña, los hijos de los marqueses de Monteclaro. Amaia Salamanca y Aitor Luna han hablado en exclusiva para esta web y han contado cómo se han preparado para dar vida a dos personajes que miran el mismo legado desde lugares muy distintos.

La serie arranca con un hecho que rompe la aparente calma de La Galana: el envenenamiento del semental más valioso de la finca y de varios potros. A partir de ahí, se despliega una trama de intrigas familiares, tensiones económicas y heridas del pasado que afectan tanto a los marqueses como a quienes viven y trabajan a su alrededor.

Miranda Acuña, interpretada por Amaia Salamanca, es una alta ejecutiva de una consultora financiera y la heredera natural del imperio familiar. Para la actriz, la clave estuvo en el trabajo previo y en construir una familia creíble antes de rodar.

“Para mí lo fundamental son los ensayos”, explica, subrayando la importancia de haberse reunido durante semanas para generar ese feeling familiar que luego se percibe en pantalla, especialmente en una serie con un ritmo muy alto y pocas tomas.

Héctor Acuña, el personaje de Aitor Luna, regresa a la finca tras trabajar como periodista en una zona de conflicto. Su mirada es más distante, más observadora. El actor reconoce que su método es casi el opuesto: “Si se puede, reírse, y ya está. Acción”, resume, apostando por una preparación más instintiva y ligera para entrar en escena.

En 'Pura Sangre', esas dos formas de encarar el trabajo encajan con la propia naturaleza de los personajes: una hija preparada para sostener el legado y un hijo que vuelve cargado de experiencias ajenas a ese mundo. Dos maneras de entender la familia, el poder y la responsabilidad.

Ambos coinciden también en que la profesión tiene sus propios ritmos, dentro y fuera del set. A veces se enlazan proyectos sin apenas descanso; otras, llega el parón. “Somos actores”, dicen entre risas, asumiendo una forma de vida marcada por los extremos.

Con un reparto coral encabezado por Ángela Molina, Pep Munné y Blanca Romero, y una historia que explora las luces y sombras de una familia aristócrata dedicada a la cría de caballos de raza, 'Pura Sangre' se presenta como un thriller emocional donde nada es lo que parece… y donde Miranda y Héctor Acuña ocupan un lugar clave en el conflicto.

Dale play para ver la entrevista completa.