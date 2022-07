Se hace público un vídeo comprometido de Maite Galdeano: analizamos las imágenes y hablamos con la protagonista

En ‘Socialité’ hemos analizado las imágenes con varios famosos y hasta hemos hablado con la propia protagonista. Carmen Lomana no ha querido dar mucho bombo al tema y ha cargado contra ella: “No me habléis de estas cosas, que es una señora infernal”.

Para salir de dudas, nuestros compañeros se han puesto en contacto con ella: “Yo soy así. Me estaba dando con la esponja por todo. Me gusta lavarme bien esa zona que huele a flores. Me la froto bien y luego me echo colonia” decía.