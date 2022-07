Un conocido actor de 'Al salir de clase', arruinado: "Está pidiendo en la calle"

Con los años, sus problemas se vieron aumentados cuando su expareja se llevó a su hijo a vivir a otra ciudad: "Toqué fondo y no me quedó otra que salir a la calle con mi guitarra a cantar". Este actor es Iván Hermés, Felipe en la serie, un actor español que tal y como él mismo ha confesado en sus redes sociales lleva 25 años haciendo terapia: "Desde que dejé 'Al salir de clase' he estado buscando respuestas, trabajo poco, muy de vez en cuando, lo suficiente como para tapar agujeros pero no para ganarme la vida".