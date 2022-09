Sonia Monroy, hundida por no poder ser madre: "Me han extirpado el útero, estaba lleno de tumores"

La artista confiesa que tenía la gran ilusión de ser madre de manera biológica, pero que ahora ya no podrá serlo, algo que le ha costado asimilar, según nos cuenta, entre lágrimas: "Yo tenía la esperanza de hacer una in vitro, mi sobrina me iba a donar un óvulo. Me quedé en shock cuando el ginecólogo me dijo que mi útero estaba lleno de tumores y tenía que extirparlo".