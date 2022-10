Victoria Federica y la Infanta Elena no se hablan

El distanciamiento entre la hija y la nieta del rey emérito es cada vez más evidente. Según publica el diario La Razón, la Infanta Elena y Victoria Federica no se hablan y el motivo de su distanciamiento no sería otro que la profesión que ha elegido la hermana de Froilán.

A la hermana de Felipe VI no le gusta nada la faceta de su hija como influencer y no aprueba que comparta toda su vida en redes sociales. Por lo que este sería el motivo principal de su distanciamiento y la razón por la que no se dirigen la palabra.