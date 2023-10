Fani y su novio confirman que han iniciado un tratamiento para ser padres: "Ahora sí estoy enamorada"

Fani desvela en exclusiva durante la entrevista a 'Socialité' que quieren ser padres: "Estamos en ello , ¿no lo habíamos dicho? Se me ha escapado". La protagonista, que no puede esconder su sonrisa, confirma que están llevando a cabo un tratamiento y que están muy felices. Su pareja confiesa que está encantado con la madurez de ella.

"Este país me tiene como una loca, es la primera vez que me dicen eso", cuenta ilusionada sobre su madurez. Tras esto, Fani cuenta que su relación está basada en la "pura fidelidad, no ha habido rumores y ahora sí estoy enamorada". "Me ha hecho sentir cosas que no lo ha hecho Christofer en 10 años, no tengo que mantener sola la casa, estar todo el día haz esto o lo otro..."., sentencia.