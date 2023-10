Rosalía y Rauw Alejandro se reencuentran en Barcelona: "Hay pruebas de que se han reconciliado"

Su ruptura les destrozó a ambos y todo apunta a que no han superado la distancia. La expareja se ha reencontrado en Barcelona y hablamos con el periodista que ha contactado con el entorno de la pareja: "Yo tengo todas las pruebas de que se han reconciliado", nos desvela. Pero este bombazo no queda aquí: "Y, además, yo creo que no llegaron a romper nunca".