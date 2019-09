Kiko Jiménez acudió a ‘Sábado Deluxe’ para desvelar todas las mentiras e infidelidades de su relación con Gloria Camila: "Me puso los cuernos con un torero, un cantante, una actriz y varios viceversos". Ella no ha tardado en reaccionar. Según 'Socialité', la ex de Kiko no ha querido ver la entrevista porque no tiene interés. Además, Sofía Suescun podría haber sido infiel a Kiko Jiménez (08/09/2019).