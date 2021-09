Sarah Croft se defiende y ataca a la Esteban y Carmen Lomana: la entrevista que Ainhoa Arteta ha intentado frenar

Sarah Croft confiesa estar destrozada y niega tajantemente estar detrás de quien filtra información sobre su madre: "Estoy callada porque es lo mejor que puedo hacer. Se me ha hecho mucho dado sin hacer nada. Nunca entro en estas cosas y menos para traicionar a mi madre. Quiero que dejen las mentiras de una vez y que se me aleje de todo esto. Cuido y protejo a mi familia. Quien toca a mi madre, me toca a mí. Nunca he hablado con nadie".

Sarah señala a dos persona de ser quienes la han "sacado a la palestra". De Carmen Lomana dice lo siguiente: "Si yo he salido y se me ha señalado es porque Carmen me sacó a mí y debió mantenerme al margen de todo. Tengo 21 años y esto no es justo. Solo quiero que pase la tormenta pero el daño que se me ha hecho siempre estará ahí". Respecto a Belén esteban dice que "yo no sé qué le habré hecho a Belén Esteban, yo la tenía como a un ídolo. Ella siempre ha defendido a su hija... pues ha hecho daño a una niña".