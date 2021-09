Alba Casillas ha confirmado para 'Socialité' que, tras seis meses de relación, su historia de amor con el actor Jesús Castro ha llegado a su fin . La prima de Iker Casillas ha explicado para el programa de María Patiño que en la ruptura no han tenido nada que ver terceras personas.

"Él está grabando en Argentina y la distancia ha tenido mucho que ver en que lo nuestro se acabe, no ha habido terceras personas (...) Teníamos muchas discusiones, él tiene un carácter muy fuerte ".

Tal y como ha explicado Alba, el hecho de mantener una relación a distancia ha complicado una relación en la que el carácter marcado de ambos también ha sido determinante. Jesús Castro, tal y como ya demostró en una conexión con 'Socialité' , no lleva demasiado bien que la prensa hable de su vida privada, algo que saca el mal carácter del actor.

'Socialité' se ha puesto en contacto con el protagonista de 'El niño' y, como era de esperar, el actor no se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones. Jesús Castro no ha explicado los motivos de la ruptura con Alba pero sí nos ha contado que se encuentra feliz: "Yo sé lo que he hecho yo, ella sabrá lo que ha hecho".