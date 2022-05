Alba Carrillo lamenta la muerte de José Luis Losa: "Deberían enseñarnos a ayudar a quienes dan señales"

La muerte de José Luis Losa ha impactado a todos sus compañeros de ‘Supervivientes 2017’. Hablamos con Alba Carrillo , quien nos dedica unas palabras tras sufrir la dura pérdida de su amigo : “Estaba todo el día viendo cosas de Inma (su mujer) , oliendo cosas de ella… estaba mal. No lo llevaba bien, pensaba que su vida ya no tenía sentido”, nos cuenta.

Y es que, al parecer, y tal y como indican quienes le conocían, José Luis no habría superado el repentino fallecimiento de su mujer, que se produjo hace tres meses y por ello han estado en continuo contacto con él desde entonces: “Estábamos preocupados porque sí que es verdad que tenía pensamientos pesimistas”.

Alba añade que querían ayudar a José Luis, pero “a veces piensas que una persona está mal pero que al final va a poder superar las cosas (…). No piensas en la gravedad tan enorme de las situaciones. Por eso nos deberían de enseñar un poco a poder prestar ayuda a las personas que dan señales”.

Además, hablamos con otros excompañeros de José Luis como Iván González, quien nos dice que el ganador de SV 2017 “tenía la sensación de que, sin su mujer, no era nadie”. “Lo veía triste y solo pero, de ahí a lo que ha pasado… no lo esperaba. Nunca he conocido a una persona tan generosa. Vivía por y para su mujer”.