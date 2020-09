¿Los motivos? Son varios. En primer lugar, los taurinos pensaban que Enrique estaba distraído debido a la presencia de Ana en la plaza ("consideran que era una falta de respeto por todo lo que está ocurriendo con Paloma Cuevas") y, además, los miembros de seguridad regañaron en dos ocasiones a Ana porque no estaba cumpliendo las normas de distancia social.

"No aguantó la caña que le daba el público, las señoras le decían de todo", confiesa el testigo con el que hemos hablado. "Se le dio un toque por no respetar las distancias de seguridad" pero a la segunda advertencia "se sintió molesta". "Enrique estaba más pendiente de ella que del toro. La gente a ella no la quiere", añade.