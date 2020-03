Prueba de coronavirus a domicilio: un enfermero explica en qué consiste este procedimiento

El profesional sanitario nos habla de lo que se debe y no hacer para prevenir el contagio y confiesa que en algunas casas se ha encontrado con caras de preocupación y miedo: “Estamos abarrotados, no damos abasto en la Comunidad de Madrid”, asegura.

María Patiño pregunta por si ha pasado miedo y Rafael asegura que, personalmente, no. Además, aprovecha para enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y reclama que no se saturen las líneas telefónicas con síntomas que no coincidan con los del virus.